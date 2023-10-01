«تجارية القليوبية»: مؤتمر «حكاية وطن» رصد إنجازات الدولة خلال 10 سنوات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، إن مؤتمر «حكاية وطن»، رصد إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت ولا تزال غير مسبوقة وإعجاز تنموي بشهادات محلية ودولية، مؤكدا نجاح جهود الدولة بالاقتصاد المصري، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات المحلية والعالمية.

الدولة المصرية تشهد إنجازات غير مسبوقة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية، تشهد إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات، ما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتِ على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا فى حد ذاته.

وذكر، أنه أن الفترة الأخيرة استطاعت القيادة السياسية أن تعمل على تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية، والعمران وشبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية، مما أدى إلى ذيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإنجازات التي استعرضتها أجهزة الحكومة بمؤتمر «حكاية وطن»، نوع من الشفافية بين الشعب والحكومة، باستعراض الانجازات بلغة الأرقام للتوضيح مدى نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والمحلية الأخيرة.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، اعتاد على تقديم كشف حساب لكي يعرف الشعب الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة وحجم الجهد المبذول من الحكومة لتحسين مستوي معيشية المواطن وتهيئة المناخ للمستثمرين وتشجع على جذب رؤوس أموال جدد.