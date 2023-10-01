القليوبية تتصدر المحافظات في عدد المنتفعين من مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن القليوبية تصدرت المشهد بترتيبها الأول بشكل تراكمي على مستوى محافظات مصر لليوم العاشر علي التوالي، وذلك في عدد المنتفعين من خدمات مبادرة 100 يوم صحة، حيث واصلت فرق العمل بالمبادرة الرئاسية نشاطها بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل مواطن.

توصيل خدمات المبادرة لكل مواطن

وأكد «الجزار»، في بيان له، استمرارية هذا الجهد المبذول على نفس النهج، حتى يتم توصيل خدمات المبادرة لكل مواطن، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الثلاث إدارات الأعلي إنجازاً من بين إدارات المحافظة لتقديم خدمات المبادرة.

الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثل صحة المرأة وصحة الأم والجنين والكشف المبكر وعلاج الأورام والأمراض المزمنة، وفحص السمعيات لحديثي الولادة وكذلك فحص المقبلين علي الزواج، والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وذلك من خلال فرق ثابتة بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية، وكذلك بفرق متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة.