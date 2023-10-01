تقرير: مصر تقدمت 30 مركزا عالميا في مؤشر البنية التحتية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن تطور البنية التحتية في الفترة الزمنية بين عامي 2014 و2023.

لا استثمار إلا ببنية تحتية قوية

وذكر التقرير، أنه لا يوجد استثمار، سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة، إلا بوجود بنية تحتية تتطلب وجود مقومات الاستثمار، سواء الطاقة أو الطرق أو المطارات أو المواني التي تساعد على وجود عمل متكامل.

تحسين البنية التحتية للدولة

وبحسب التقرير، اتخذت الدولة المصرية منهجا خاصا لتحسين البنية التحتية للدولة ككل، تضمنت رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق وإدخال النقل الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية.

تقدم مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية

وانعكس ذلك على مؤشرات تطوير البنية التحتية حيث تقدمت مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية.