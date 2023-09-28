تطوير البنية التحتية للمستشفيات.. صحة المصريين أمن قومي في عهد السيسي

شهد قطاع الصحة تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 9 سنوات، شملت بناء منشآت جديدة وتطوير أخرى مثل معهد ناصر الذي أصبح مدينة طبية متكاملة، وكذلك إنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، بينها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، بالإضافة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المعهد القومي للأورام «500 - 500»، ومخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

منظومة التأمين الصحي الشامل

واستطاع الرئيس عبد السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد أنّ كان مشروع التأمين الصحي الشامل حبيس الأدراج لسنوات طويلة إلا أن جاء الرئيس وخرج للنور.

وقدمت الهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال الوحدات والمراكز التابعة لهيئة الرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».

أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة

وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة، بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.