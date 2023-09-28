إنجازات الدولة في السياحة خلال 9 سنوات.. تطوير غير مسبوق في البنية التحتية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن السنوات الـ9 الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتطوير البنية التحتية بجميع المدن السياحية؛ ما ساعد في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحًا أن غالبية الطرق البرية التي تربط المدن السياحية باتت حالتها جيدة للغاية وهو ما زاد من نسب البرامج السياحية المشتركة التي تشمل زيارة أكثر من مدينة ضمن البرنامج السياحي الواحد.

تطوير مسار العائلة المقدسة

وأضاف لـ«الوطن»، أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المناطق السياحية والأثرية، فأعمال التطوير التي تمت بنقاط مسار العائلة المقدسة خلال السنوات الماضية خير دليل على الاهتمام الذي توليه الدولة في هذا الإطار، كما أن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين الذي شارف على الانتهاء سيحول مصر إلى مركز للسياحة الدينية والروحية.

إنشاء مدن سياحية جديدة.. العلمين نموذجا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن الدولة بدأت في العمل على إنشاء مدن سياحية جديدة قادرة على منافسة المدن السياحية التقليدية كالغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والقاهرة، إذ أنشأت مدينة العلمين والجلالة والزعفرانة، وهو ما يزيد من قدرة المقصد السياحي المصري على جذب أكبر عدد من السياح.

وتابع: «صناعة السياحة تلقى حاليا اهتمامًا غير مسبوق من الدولة ما جعل هناك تفاؤلا لا محدود بقدرة مصر على مضاعفة أعداد السياح الوافدين إليها خلال السنوات المقبلة».