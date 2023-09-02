رئيس «شعبة البن»: نستورد بـ345 مليون دولار سنويا.. وإذا زرعناه ستنخفض أسعاره

كشف حسن فوزى، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر تستهلك نحو 70 إلى 80 ألف طن بن سنوياً، وهى كمية قابلة للزيادة مع زيادة السكان واتجاه الشباب لأنواع البن الجديدة، مشيراً إلى أن سعر البن محلياً يحكمه سعر الدولار، الذى ارتفع كثيراً منذ عام، بجانب ارتفاع البورصة العالمية للبن، ناهيك عن التغيّرات المناخية التى أدت إلى تراجع الإنتاج عالمياً.

أسعار البن في مصر أقل من دول كثيرة.. وقلة لا تتعدى 5% ترفع الأسعار دون مبرر

وفى المقابل، قال رئيس شعبة البن، فى حواره مع «الوطن»، إن زراعة البن تحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة مرتفعتين، فإذا توافر هذان العاملان فإنه يمكن زراعة البن محلياً، ومن ثم نوفر ملايين الدولارات، التى يتم الاستيراد بها، وهو الأمر الذى من المؤكد أيضاً سيؤدى لانخفاض الأسعار.. وإلى نص الحوار:

ما كمية البن التى تستوردها وتستهلكها مصر سنوياً؟ هل هى فعلاً أكثر من 70 ألف طن من حبوب البن سنوياً؟

- مصر تستهلك نحو 70 إلى 80 ألف طن سنوياً، وهى كمية قابلة للزيادة مع زيادة عدد السكان وتغيّر نمط المستهلك واتجاه الشباب إلى أنواع البن الجديدة.

ما فاتورة استيراد مصر للبن سنوياً؟

- يتراوح سعر طن البن من 3200 دولار إلى 6000 دولار، حسب النوعية والجودة، فإذا أردنا حساب التكلفة الإجمالية للاستيراد فعلينا أن نأخذ متوسط السعر، وليكن نحو 4600 دولار ونضربه فى الكمية المستهلكة وهى من 70 إلى 80 ألف طن، لنحصل فى النهاية على رقم تقريبى حول إجمالى فاتورة الاستيراد.

هل يمكن أن تحدد هذا الرقم التقريبى؟

- الرقم التقريبى هو 4600 دولار للطن x 75000 طن = 345000000 دولار سنوياً.

«فوزي»: نستهلك 80 ألف طن سنويا.. والسعر محكوم بالدولار والبورصة العالمية

كيف صعدت فاتورة استيراد البن مؤخراً؟

- سعر البن يحكمه شيئان سعر الدولار والبورصة العالمية، وأنت تعلم أن سعر الدولار ارتفع منذ عام كثيراً، بجانب ارتفاع البورصة العالمية عن العام الماضى، بجانب التغيّرات المناخية التى أدت إلى تراجع الإنتاج عالمياً.

هل الأسعار المرتفعة للقهوة حالياً مُبررة وتتناسب مع الأسعار التى يتم استيرادها بها، أم أن الارتفاعات تعود لحلقات الوسطاء وجشع بعض التجار، أم ماذا؟

- نعم أسعار السوق تتناسب مع الأسعار العالمية، التى يتم الاستيراد بها، ويجب أن يعرف الجميع أن سعر البن فى مصر أقل من دول كثيرة.

لكن يقال إن سعر بعض أنواع البن وصل إلى 1000 جنيه للكيلو، هل هذا صحيح؟

- أسعار البن دائماً بها منافسة، نظراً لكثرة المحلات وكثرة التجار فى هذا المجال، وتوجد قلة قليلة لا تتعدى 5‎%‎ تزيد فى الأسعار، لكن ليس معنى ذلك أن نحكم على الكل بارتفاع الأسعار، فالسعر المناسب للبن والمتعارف عليه يتراوح بين 220 و240 جنيهاً للبن السادة، ومن 280 إلى 300 للبن المحوج.

هل يؤثر عدم توافر الدولار فى قدرتنا على استيراد الكميات التى تستهلكها السوق المصرية؟

- قلة تدبير العملة لدى البنوك تعتبر عائقاً أمام المستوردين، مما أدى إلى دخول شركات جديدة تستورد بالحصيلة الناتجة عن تصديرها لمنتجات أخرى غير البن، مما أدى إلى توازن السوق، وسد العجز الذى كان يمكن أن يحدث.

احتياجات زراعة «البن»

زراعة البن تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ودرجة رطوبة مرتفعة، فإذا وفرنا هذين العاملين فإنه يمكن زراعة البن محلياً، ومن ثم نوفر ملايين الدولارات التى يتم الاستيراد بها الآن، وهو الأمر الذى من المؤكد أنه سوف يؤثر على الأسعار بالانخفاض، وسمعنا أن بعض المزارعين يقومون بتجارب فى زراعة البن فى مصر، خاصة تحت شجر المانجو، حتى يحصلوا على الرطوبة المرتفعة اللازمة لزراعة البن.