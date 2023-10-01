«تعليم الجيزة»: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات، في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة.

وخلال الزيارة، أكد سلومة انتظام سير اليوم الأول للعملية الدارسية، وتنفيذ آلية لدخول الطلاب، حيث شهد اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

استغلال القاعات والحجرات

وأكد وكيل الوزارة، توافر واستغلال القاعات والحجرات غير المستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحله الثانوية.

كما واصل وكيل الوزارة جولاته، بمتابعة وتفقد مدرسة سميرة موسى التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وكان في استقبالهم أسامة نوح، مدير عام الإدارة، حيث تفقدوا الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي.

وأكدت نائب المحافظ، استلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات، كما شاركت نائب المحافظ ووكيل الوزارة، الطلاب، بزراعة الأشجار ضمن مبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة.

كما تابع وكيل الوزارة الإشراف في الأدوار وتواجد المشرفين عند دخول الطلاب والطالبات إلى الفصول.