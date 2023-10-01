إنجازات الرئيس السيسي في أسيوط.. 173 كوبري ومشاية بتكلفة 285 مليون جنيه

شهدت محافظة أسيوط نقلة هائلة في تطور البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وفي قطاعات متعددة من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين في النجوع والقرى والمدن، بينها مشروعات تبطين الترع وإنشاء وتوسعة وتطوير الطرق وغيرها.

اختصار الطرق وتسهيل حركة النقل

وبلغ عدد المشروعات الطرق والكباري في أسيوط 173 مشروعا بإجمالي تكلفة 285 مليون جنيه، ساهمت في تسهيل حركة النقل وخلق شرايين جديدة للتنمية، واختصار الطرق والمسافات على المواطنين.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يجري تنفيذ 173 مشروع كوبري ومشاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة، بتكلفة 285 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد قرب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بإجمالي أطوال تم تنفيذها بلغت 245.509 كيلومتر، ويجري تنفيذ 406.755 كيلومتر، وذلك في 108 ترع، ومن المقرر نهاية العمل بها في الثلث الأخير من نوفمبر المقبل، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و314 مليون جنيه بتمويل من وزارة الري والمحافظة، تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.

استمرار الجولات الميدانية

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة انتهاء الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على استمرار جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.