«التضامن للتمويل» تقدم خدمات لأصحاب المشروعات المشاركة في «بيزنس يا شباب»

تشارك مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في معرض «بيزنس يا شباب» للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات

ويضم المعرض الذي يقام على مدار 7 أيام متواصلة خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023، بإستاد القاهرة الدولي، مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تتجاوز 16 منتجًا بمشاركة أكثر من 150 عارض، ومنها منتجات مصنوعة من «الجلود، الخزف، الجوبلان، الخشب، الخوص، الرمل، الكروشيه، النحاس» وغيرها.

تقديم الخدمات التمويلية لأصحاب المشروعات

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تقوم بتقديم الخدمات التمويلية إلى الشباب أصحاب المشروعات متناهية الصغر المشاركة بمعرض «بيزنس يا شباب» للمنتجات الحرفية واليدوية، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب والعمل على تطويرها، وتشجيع المنتج المحلي، لاسيما في قطاع الحرف اليدوية والتراثية.

النهوض بالصناعة المصرية وتطويرها

وأضافت ذو الفقار، أنّ شباب مصر يعد الأمل الحقيقي في مستقبل الحرف والصناعات الصغيرة، لذا نحن في حاجة إلى الإيمان بأفكارهم دائمًا، وتوفير مساحة لطاقتهم الشابة من أجل الإبداع والمساهمة في إنعاش والنهوض بالصناعة المصرية وتطويرها، لافتة إلى أنّ المعرض يأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية.

توفير وعرض الخدمات التمويلية المختلفة

وأكدت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، حرص المؤسسة على المشاركة؛ لتوفير وعرض خدماتها التمويلية المختلفة على الشباب أصحاب المشروعات متناهية الصغر، الأمر الذي يعد فرصة حقيقية لبدء ونمو عملهم الخاص، بما يسهم في دعم توجهات الدولة المصرية نحو النهوض بقطاع الصناعة الذي يعزز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030».

وأشارت «فاروق»، إلى أنّ مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لديها حزمة من البرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف فئات الشباب وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، التي تتضمن منتجات «التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل فرصة»، إضافة إلى الخدمات غير المالية، لافتة إلى دور قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.