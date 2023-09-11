انطلاق معرض «بيزنس يا شباب» للمنتجات الحرفية باستاد القاهرة 28 سبتمبر

تستعد وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لإطلاق معرض «بيزنس يا شباب» للمنتجات الحرفية واليدوية، تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.

ويضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من الجلود، والجوبلان، والخزف، والخشب، والرمل، والخوص، والكروشيه، والنحاس، والعرجون، وخيوط الصوف والحرير والمكرمية، والفخار، والإيبوكس «الريزن»، والزجاج، والشموع، والبامبو، والصدف.

إقامة المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات داخل مراكز الشباب مجانا، والتي ساهمت بدورها في توفير العديد من فرص العمل.