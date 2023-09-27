معرض «بيزنس يا شباب» يؤكد أهمية صناعة التأمين للمشروعات الصغيرة

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، وفي إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مشاركته في معرض «بيزنس يا شباب»، للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يُقام تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري، حتى 4 أكتوبر المقبل، في إستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب، وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلي، حيثُ يشارك بالمعرض 15 شركة، لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويسعى الاتحاد المصري للتأمين إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأميني والشمول المالي ووصول الخدمات التأمينية لفئات محدودي الدخل، والتي لا تصل إليها تلك الخدمات، وكذلك زيادة حجم مساهمة النشاط التأميني في الناتج المحلى الإجمالي.

أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة

وسوف يقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين، على مدار أيام المعرض، بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين، لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمنتجات التأمينية التي تدعم هذا التوجه من خلال جناح الاتحاد بالمعرض.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيقوم بالمشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة .

ويذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد قام بعدة خطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر منها:

- إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.

- عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.

- تنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و 2023 حيثُ يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.