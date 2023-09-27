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إخلاء فندق الرشيد في المنطقة الخضراء ببغداد إثر اندلاع حريق (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:36 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حريق فندق الرشيد في العراق

حريق فندق الرشيد في العراق

سيطرت السلطات المعنية في العراق، اليوم الأربعاء، على حريق محدود في فندق «الرشيد» في العاصمة بغداد، وفق ما أكده مسؤول الفندق لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف مسؤول في فندق الرشيد في العاصمة العراقية بغداد، أنه تم إجلاء النزلاء وجميع الدبلوماسيين كإجراء احترازي بسبب الحريق الذي وصف بأنه «محدود».

النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم بعد الحريق

ووقع الحريق المحدود بمطبخ فندق الرشيد في العراق، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

ويقع الفندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

 

 

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