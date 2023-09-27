إخلاء فندق الرشيد في المنطقة الخضراء ببغداد إثر اندلاع حريق (فيديو)
كتب:
محمد علي حسن
11:36 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
حريق فندق الرشيد في العراق
سيطرت السلطات المعنية في العراق، اليوم الأربعاء، على حريق محدود في فندق «الرشيد» في العاصمة بغداد، وفق ما أكده مسؤول الفندق لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف مسؤول في فندق الرشيد في العاصمة العراقية بغداد، أنه تم إجلاء النزلاء وجميع الدبلوماسيين كإجراء احترازي بسبب الحريق الذي وصف بأنه «محدود».
#العراق— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8v5f3e7h) September 27, 2023
اندلاع حريق في فندق الرشيد ببغداد. pic.twitter.com/WpwJiOczHk
النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم بعد الحريق
ووقع الحريق المحدود بمطبخ فندق الرشيد في العراق، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.
ويقع الفندق في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.