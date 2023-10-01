نقيب الممثلين أول الحضور في جنازة الفنان محمد فريد

حضر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جنازة الفنان القدير الراحل محمد فريد، والتي ستقام بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر.

وصول جثمان محمد فريد

ووصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل محمد فريد، مسجد الحصري، ورافقت الجثمان ابنته.

ورحل عن عالمنا الفنان محمد فريد، مساء أمس السبت، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ احتجز خلال الأيام الماضية في أحد المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.

من هو الفنان محمد فريد؟

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله: «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».