حزب الجيل يطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات: ضرورة تفرضها التحديات

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ترشحه ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها ولاستكمال سجل الإنجازات الضخمة التي عشنا دقائقها وتفاصيلها شاهدناها أمس في مؤتمر حكاية وطن.

فيلم حكاية وطن

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في بيان له أنه بالرغم من معايشتنا لتلك الإنجازات على الأرض المصرية على مدار السنوات التسع الماضية إلا أن عرض فيلم حكاية وطن الذي شاهدناه أمس أعاد إلى ذاكرتنا وذاكرة الوطن هذا السجل العظيم من الإنجازات في المجالات المختلفة، والتي جعلتنا مبهورين لبلدنا وبالقائد صاحب تلك الرؤية وملحمة الإنجازات.

وأضاف الشهابي: «لذلك كله نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه»، مشيرا إلى أن حزب الجيل لن يكتفي بتأييد الرئيس السيسي فقط، وإنما استشعارا لخطورة المرحلة التي يعيشها الوطن الغالي والتحديات الضخمة التي تواجهها الدولة المصرية فإن حزب الجيل بلجانه المركزية ولجانه القاعدية في المحافظات وفي المراكز والأقسام والقرى سيكون في طليعة الأحزاب المصرية التي تشارك في الحملة الانتخابية بمراحلها المختلفة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال الشهابي إن الحزب سيقيم المؤتمرات الداعية لانتخاب الرئيس السيسي والداعمة له، مؤكدا أن قرار النزول غدا في طول البلاد وعرضها محتشدا في كل ميادين مصر المحروسة لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه مطلب لشعبنا العظيم الذي يعي كل المخططات التي يواجهها الوطن ومصر على الانتصار عليها.