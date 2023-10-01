رئيس حزب الريادة يطالب بترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

طالب كمال حسنين رئيس حزب الريادة المصري، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنّه أنقذ مصر من الفاشية الدينية التي كانت ستعيد مصر إلى عصور الجاهلية الأولى، وبدأ بناء مصر بشكل جديد كمشروعات تنموية.

السيسي أعاد مصر إلى ريادتها العربية

وأضاف كمال حسنين، لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد مصر إلى ريادتها العربية والدولية، موضحًا أنّه حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مختلف المجالات سواء التعليم أو الصحة أو النقل.

وأشار رئيس حزب الريادة المصري، إلى أنّ كل ما يتعلق بحملات التشكيك الخاصة بمكاتب الشهر العقاري مُمنهجة وغير صحيحة، موضحًا أنّ مكاتب الشهر العقاري تعمل طول الوقت ولم تمنع أحدًا من عمل توكيل لمرشح رئاسي، مؤكدًا أنّ تحرير التوكيلات يتم بشكل مجاني.

حزب الريادة يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد رئيس حزب الريادة، أنّ مكاتب الشهر العقاري تعمل طوال الوقت: «لم نسمع أنّها منعت أي مواطن من تحرير توكيل لمرشح رئاسي بعينه»، لافتا إلى أنّ حزب الريادة يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة لما حققه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.