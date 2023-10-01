نقيب الفلاحين يطالب السيسي بالترشح للرئاسة: حياة كريمة غيرت حياتنا

تحدث حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، حول الانتخابات الرئاسية الحالية، قائلًا إنّ هناك دعوة عاجلة من فلاحي مصر بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، من أجل الاستكمال لفترة رئيسية أخرى، قبل فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

نقيب الفلاحين يطالب بترشح الرئيس السيسي للانتخابات

وأضاف «أبو صدام» لـ«الوطن»، أنّ الفلاحين يمثلون 50% من الشعب المصري، وجميعهم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، لذا هم أول من طالبوا بترشحه لـ الانتخابات الرئاسية من أجل استكمال النجاحات ومسيرة التطوير التي شهدها الريف في عهده.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنّ مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي، حول شكل الريف، وطور كثيرا من حياة الفلاحين، كونه اهتم بالمواطن أولا، من منازل ووخدمات طبية وعمليات وغيرها.

الانتخابات الرئاسية

كما أوضح، أن الفلاحين حاليا يقومون بمشهد ديموقراطي حضاري أمام مقار الشهر العقاري في حب الرئيس السيسي، إذ تركوا أرضهم من أجل عمل آلاف التوكيلات له وسط سعادة كبيرة وفرح ومزمار، أملا في ترشحه للفترة المقبلة.

وتابع نقيب الفلاحين: «أكتر ناس عايزين الريس يترشح هم الفلاحين، لأن أي حد في مصر ممكن يمشي ويسافر ولا يروح أي بلد، إلا الفلاحين ميقدروش يسيبوا أرضهم وغيكهم، مصريين لحد النخاع عشان كدة محتاجين اللي بيسندهم ويحافظ عليهم وعلى أرضهم وده اللي عمله لينا الرئيس السيسي السنين اللي فاتت».