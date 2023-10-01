زاهي حواس يطالب الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة

طالب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة 2024، مشيرا إلى أنه يؤيد الرئيس الذي ضحى بنفسه في سبيل أمن وأمان لمصر، إذ استطعنا الخروج من النكبة الكبرى التي أصابت مصر في عهده، واستطاع في سنوات قليلة لتحويل مصر لدولة تحظى باحترام العالم.

وأشار «حواس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن السبب الثاني وراء تأييد الرئيس السيسي، اهتمامه بالمواطن البسيط والارتقاء بمستوى معيشته من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات مثل المبادرة القومية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مجهودات الرئيس السيسي على مستوى العلاقات الخارجية

وأكد عالم الآثار، أن إنجازات الرئيس السيسي لم تكن على المستوى الداخلي فقط، وإنما شملت العلاقات الخارجية لمصر أيضًا، إذ أثبت أنه رئيس حكيم استطاع خلق سياسات خارجية هادئة مع دول العالم وتوطيد العلاقات مع العديد من البلدان.

واختتم تصريحاته، قائلًا: «أن الرئيس السيسي لم يغفل ملف الثقافة، إذ يشهد عهده أهم مشروع ثقافي في القرن 21، وهو المتحف المصري الكبير الذي يرتبط بمنطقة الهرم ومطار سفنكس.. لذلك أعطي صوتى للرجل الذي يستطيع صوّن بلدي وعيلتى وأولادي».