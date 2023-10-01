رئيس الجالية المصرية بألمانيا يطالب بترشح السيسي في الانتخابات 

طالب علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه تم تدشين حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج للمشاركة في العملية الانتخابية ودعم الرئيس السيسي، موضحًا أن الحملة شارك بها عدد من المسؤولين المصريين في ألمانيا، كي يكونوا منسقين للحملة.

الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة

وأضاف علاء ثابت لـ «الوطن»، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مختلف المجالات بداية من قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة والنقل والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة: «حررت أول توكيل في برلين أنا وأسرتي لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة، من أجل مصر واستقرارها وأمانها ومن أجل استكمال بناء جمهورية مصر الجديدة».

حملة انتخابية تحت عنوان «كن مع الوطن»

وأكد أنه دائمًا ما يزو مصر بين الحين والأخر، وينظم جولات وزيارات ميدانية لمختلف الأماكن منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بجانب الاطلاع على ما نفذته الدولة في ملف الطرق والكباري: «دشنا حملة انتخابية تحت عنوان (كن مع الوطن) لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والحملة ستكون بالتنسيق مع رموز الجاليات المصرية كاملة، في 16 ولاية في ألمانيا».

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة خاصة فئة الشباب لأنهم هم عصب المرحلة وعليهم الدور المهم في عملية المشاركة في الانتخابات ورسم ملامح مستقبلهم.من المقرر أن تتضمن الحملة فيديوهات توعوية وشرح لكل ما حققته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيتم شرح بالتفصيل المقار الانتخابية المقرر توفيرها للمصريين بالخارج تيسيرًا وتسهيلًا على المواطنين.