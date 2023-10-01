نهال عنبر ترافق جثمان محمد فريد إلى مثواه الأخير

حرصت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على مرافقة جثمان الفنان الراحل محمد فريد، إلى مثواه الأخير.

جنازة محمد فريد

وتحرك جثمان محمد فريد، من مسجد الحصري بعد أداء صلاة الجنازة عليه، إلى مقابر العائلة بطريق الواحات.

يينما حضر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جنازة الفنان القدير الراحل محمد فريد، التي أقيمت بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، في منطقة السادس من أكتوبر.

ورحل عن عالمنا الفنان محمد فريد، مساء يوم أمس السبت، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ احتجز خلال الأيام القليلة الماضية بإحدى المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.

محمد فريد كان مبتعدًا عن التمثيل منذ فترة طويلة بسبب المرض وعدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا، وقد ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».