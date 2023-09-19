وزير الإسكان يوجّه بالالتزام بمواعيد إنهاء مشروع محور عمرو بن العاص

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محور عمرو بن العاص الحر في الجيزة، والذي يُنَفذه الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية المحور المروري المهم، كأحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنّه تفقد موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنّ مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4,5 كيلومتر، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كيلومتر، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع «العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات (ترسا سابقا)».

ووجّه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائري حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر أكتوبر 2023، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائري خلال شهر يناير 2024، كما وجّه بسرعة استكمال وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.

وأكد اللواء محمود نصار، أنّ تنفيذ المحور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالا لخطة وزارة الإسكان، لإنشاء محاور جديدة، ضمن خطة الدولة، حيث أجرى الجهاز المركزي للتعمير دراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاء محور 26 يوليو.

وأشار اللواء محمد الكيلاني، إلى أنّ مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري ما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

وأضاف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أنّ مشروع محور عمرو بن العاص يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة.

وأوضح أنّ تنفيذ المشروع في المناطق المزدحمة التى يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال فترة تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع «كهرباء - مياه شرب - صرف صحي - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات»، وسرعة حل أي معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ.