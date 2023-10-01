رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتفقد المدارس ويطمئن على انتظام العملية التعليمية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم، عددًا من المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة قلين التعليمية الأزهرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد للمعاهد ذات الفترة الواحدة، وذلك للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بالمعاهد.

رئيس المنطقة يتفقد سير العمل بالمعاهد الأزهرية

وتفقد رئيس المنطقة سير العمل بمعهدي كفر المرازقة الابتدائي، وفتيات كفر المرازقة الإعدادي، حيث حرص على التواجد مبكرا لمتابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية بالمعهدين، متابعاً سير العمل بداخل الفصول، كما التقى بالطلاب وأوصاهم بضرورة العمل الجاد والاجتهاد من أول لحظة في العام، ليحققوا أهدافهم وآمال آبائهم ووطنهم، لافتًا لأهمية الحرص على الانتظام في الحضور واغتنام كافة الفرص المتاحة.

بذل أقصى جهد من أجل الطلاب

كما وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية رسالة إلى المُعلمين، بضرورة بذل أقصى جهد من أجل أبنائهم الطلاب والأزهر الشريف الذي لا يدخر جهدًا للارتقاء بمستوى الطلاب والاعتناء بهم.