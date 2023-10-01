انتظام الدراسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية.. «تسجيل حضور الطلبة بالبصمة»

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد بجامعة جنوب الوادي الأهلية، حيث تم إعطاء المحاضرات التعريفية عن كل برنامج و المقررات الدراسية المختلفة ونشر الجداول الدراسية على منصات البرامج وموقع الجامعة، وبدأت المحاضرات في كل البرامج، وسط حضور كامل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأهلية.

انتظام 300 طالب بالفرقة الأولى

وأشار الدكتور أحمد علي عامر منسق برنامج الطب والجراحة، إلى انتظام الطلاب الفرقة الأولى وعددهم 300 طالب، وتم إثبات حضور الطلبة بجهاز البصمة، وكذلك بدأت محاضرات الفرقة الثانية اليوم، كما تم تسليم المقررات الدراسية للطلاب قبل بدء الدراسة.

برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية

كما بدأت الدروس العلمية في برنامج الصيدلة مع بداية أول يوم دراسي بمقر كلية الصيدلة بالجامعة الأم، وكذلك انتظمت الدراسة في أول يوم ببرنامج التمريض بالفرقة الأولى بقرابة 300 طالب، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج الهندسة، وبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي.