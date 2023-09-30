جامعة جنوب الوادي: إعفاء الأولى بالرعاية وذوي الهمم من المصروفات الدراسية

أكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن جهود الدولة لا تتوقف منذ بدء العمل في بناء الجمهورية الجديدة، عن تحقيق الإنجازات العملاقة، رغم التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل واضح وإيجابي على حياة المواطنين في كل أنحاء البلاد، الذين أصبحوا الآن يعيشون حياة كريمة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إيمانا بأهمية بناء الإنسان أولا.

إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات

وأشار «عكاوي» إلى أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس السيسي، مشيرًا إلى قيام صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي، وبدعم من القيادة السياسية، بإعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية.

دفع المصروفات لغير القادرين

كما يتولى صندوق التكافل الاجتماعي دفع المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية للطلاب غير القادرين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية، إلى جانب تقديم الكشف والعلاج لطلاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى قيام بعض المؤسسات الوطنية بالتبرع لصندوق التكافل الاجتماعي لدعم الطلاب.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه في إطار الحرص على توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب، تم استحداث وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، لتقدم حزمة من الخدمات لمساعدة الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك من خلال عدة محاور، أبرزها محور التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث يتم من خلال توفير أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، ودفع المصروفات الدراسية بعد تقديم بحث اجتماعي، بجانب الاستعلام عن مساعدات تكافل أو كرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

محور التمكين الاقتصادي

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن محور التمكين الاقتصادي يعمل على تشجيع الطلاب وتعليمهم مهنة أو حرفة معينة أو تنمية الفكر الإنتاجي لديهم عن طريق عمل ورش الحرف اليدوية ودورات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة وكيفية عمل السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، وأيضًا مشروع «حاضنات الفائقين» وهو عبارة عن منحة شهرية لأوائل الكليات والدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه طبقا لشروط معينة.

محور التوعية وبناء الشخصية‌

وذكر أن المحور الثاني يتعلق بالتوعية وبناء الشخصية، ويعمل على توفير التوعية الكاملة عن قضايا وزارة التضامن الاجتماعي مثل (مودة - فرصة - 2 كفاية - وعي) وغيرها من القضايا، وكذلك توفير تدريبات وورش عمل خاصة بالتوعية وبناء الشخصية.

أما المحور الثالث فهو خاص بالزيارات وبناء المعارف والخبرات، مشيرا إلى قيام وحدة التضامن الاجتماعي بعمل مبادرات وحملات توعية منها مبادرة «يلا بينا نساعد» وهدفها توفير رفيق لذوي الهمم من خلال عمل جدول بأوقات فراغ المتطوع وعمل جدول باحتياجات طالب ذوي الهمم، والعمل على التنسيق بينهم، وكذلك بعد اجتياز المقابلة وعمل عدة اختبارات نفسية وبعد اجتياز تلك الخطوات يتم عمل تدريب استراتيجي للتعامل مع ذوي الهمم، وأيضا مبادرة «أنا أستطيع» لتحفيزهم اجتماعيًا ونفسيًا على مواجهة التحديات والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم داخل الجامعة.