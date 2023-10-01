رئيس جامعة عين شمس: طلابنا يعملون على ابتكار سيارة كهربائية قريبا (حوار)

كشفت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أنهت استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023ـ2024، والمقرر أن يبدأ باحتفالية استقبال للطلاب، وتستمر فعالياتها أسبوعًا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أن الفعاليات تتضمن طابور عرض وفقرات لكورال هارموني، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بأنشطة ومعسكرات الجامعة في رأس البر ومطروح، فضلا عن إقامة معرض مجاني لتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب، بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة ومعرض للفنون التشكيلية.

غادة فاروق: نستقبل 200 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

وأضافت «فاروق» في حوار خاص لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي الجديد نحو 200 ألف بمختلف الكليات، موضحة أن الجامعة توفر جميع المستلزمات الخاصة بالتعقيم وغيرها، علاوة على تطوير مستشفى الطلاب وتجهيزه على أعلى مستوى، لاستقبال أي حالات طارئة؛ وإلى نص الحوار..

- ما أبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد؟

أنهينا جميع التجهيزات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، وركزنا على الإعداد لأول يوم دراسة في الجامعة، من خلال تجهيز احتفالية اليوم التعريفي وتوجيه ولقاء جميع الطلاب بحضور عمداء الكليات، للحديث عن الحياة الجامعية ومشاركة آرائهم، ومن المقرر أن تستمر تلك الفعاليات خلال الشهر الجاري، وسيتخللها مجموعة من الندوات خاصة بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر والمشروعات القومية، وخلال فترة الإجازة الصيفية وجهت الجامعة جهودها في محورين، الأول هو المرحلة الصيفية التي انقضت وتضمنت تدريبات وبرامج وأنشطة مختلفة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، والثاني تمثل في تطوير المباني وتجهيز القاعات والمعامل بأحدث وسائل التعلم والأجهزة الحديثة، خاصة وأن الجامعة تواكب العصر والتطور التكنولوجي.

ـ كم عدد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي الجديد؟

لدينا قرابة 200 ألف طالب من مختلف التخصصات العلمية والنظرية في الكليات.

ـ وماذا عن البرامج الجديدة والتطوير داخل الكليات؟

الجامعة لديها برامج متطورة في مجالات مختلفة، ولدينا برامج جديدة ستكون مناسبة لسوق العمل والتطور التكنولوجي، واللوائح المختلفة التي جرى اعتمادها مؤخرًا سواء في كليات الهندسة أو الإعلام أو الحقوق، ونعمل على تطوير لوائحها بشكل دوري لتناسب وسائل التعليم الحديثة وسوق العمل الجديد، وللتكامل بشأن توجه الجامعة نحو التعاون مع الشركات الدولية وكبرى الجامعات العالمية، بالإضافة إلى إنتاج سيارة كهربائية مبتكرة قريبًا بأيدي طلابنا، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

ـ هل هناك إجراءات جديدة ستطبق على الطلاب منذ أول يوم دراسي خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي؟

الجامعة اكتسبت خبرات كبيرة في موضوعات الوعي والوقاية من الأمراض واستخدمنا برامج الوقاية من العدوى، وجميع الطلاب لديهم وعي كامل، كما أن الجامعة توفر حتى هذه اللحظة جميع المستلزمات الخاصة بالتعقيم وغيرها، فضلا عن تطوير مستشفى الطلاب وتجهيزه لاستقبال أي حالات طارئة.

ـ ماذا عن برامج الإبداع والابتكار لتنمية مهارات الطلاب؟

الجامعة لديها مسار موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، وهو الإبداع والابتكار الذي يهدف إلى احتضان الطلاب منذ أول يوم التحاق بالجامعة للتعرف على مركز الإبداع والابتكار وعقد الندوات والدورات التعريفية لاكتشاف قدراتهم الإبداعية، ومن ثم يجرى عقد عدد من المسابقات والتصفيات للوصول إلى الطلاب النوابغ في مختلف المجالات، وإلحاقهم في المسابقات العالمية بمساعدة أعضاء هيئة التدريس والمواهب السابقة لتأهيلهم، وبالفعل نجحنا في الفوز بعدد من الجوائز العالمية في مجال ابتكار وصناعة السيارات الكهربائية.

الجامعة بصدد عقد اتفاق تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، على أن تكون الجامعة مسئولة عن البحوث والتنمية والذراع الفنية لخط الإنتاج، حتى نكون أول جامعة تعمل على تنمية صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهذا التوجه هو نتاج إبداع وابتكار كوادرنا ورعايتهم من قبل الجامعة، وقريبا سنشهد إنتاج سيارة كهربائية جديدة مبتكرة بأيدي طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع إحدى الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال.