«التعليم العالي» تكشف جهود 10 سنوات من التطوير.. «استثمار لبناء المجتمع المصري»

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات القليلة الماضية، عدّة إجراءات وخطوات لتطوير القطاع، أبرزها إتاحة الخدمات التعليمية، موضحة أنّ الاستثمار في رأس المال البشري أحد المقومات الأساسية في بناء المجتمع المصري، وهي من الحقوق الأصيلة للإنسان، وجوهر عملية التنمية المستدامة.

96 جامعة مصرية 2023

ووفق تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير الجامعات المصرية ووضعها في مراكز متقدمة، مقارنة بنظيرتها في دول العالم، مع الوصول بحدودها إلى مستوى متميز لتحقيق تنافسية أعلى لمخرجات المنظومة، سواء على مستوى الخريجين أو الباحثين أو الأفكار أو التطبيقات والمشروعات البحثية التي تخدم احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وتوسعت الدولة المصرية في إنشاء الجامعات بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة وأهلية ودولية وتكنولوجية»، لاستيعاب مزيد من الطلاب وإتاحة فرص تعلم متنوعة، وإنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية على أرض مصر لتعزيز الصلات بين منظومة التعليم الجامعي في مصر ونظيراتها في الدول الأخرى.

- 96 إجمالي عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014.

- 30 جامعة خاصة.

- 28 جامعة حكومية.

- 20 جامعة أهلية.

-7 أفرع لجامعات دولية.

وذكرت وزارة التعليم العالي وفق تقرير صادر عنها، أنّ عدد الجامعات المصرية وصل إلى 96 عام 2023، مقارنة بعدد الجامعات المصرية عام 2014، والذي كان يبلغ 50 جامعة.

وأكدت الوزارة، أنّ الجامعات المصرية نجحت في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل 28 ألفا و797 جهاز امتحان، انتهت بالكامل بتكلفة 1100 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بدأت عملية التوريد والتركيب بها بإجمالي 80 ألف جهاز امتحان بتكلفة 3350 مليون جنيه.