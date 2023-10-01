وزير الإسكان: لدينا 99 محطة تحلية تنتج 1.2 مليون متر مكعب مياه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه في عام 2014 كان لدينا 36 محطة تحلية بطاقة لا تتجاوز 84 ألف متر مكعب، بينما الآن في عام 2023 لدينا 99 محطة تحلية مياه تنتج مليون و200 ألف متر مكعب».

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»،: «جار العمل حاليا من أجل إضافة مليون و440 متر مكعب/يوم بحلول عام 2025، علاوة على استراتيجية التحلية التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2050 لكي يتمّ إنتاج 9 ملايين متر مكعب/ يوم».

وتابع «الجزار»، أنَّ إجمالي الاستثمارات في قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية تجاوز 2 تريليون جنيه، منها تريليون و300 مليون تنمية ورفع كفاءة مدن جديدة، و700 مليار لتحسين وتطوير وفع كفاءة العمران القائم وإمداده بالخدمات.