«بيوت التطوع» داخل الجامعات تستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار المخدرات

بدأت مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، داخل العديد من الجامعات المصرية «بيوت التطوع»، في استقبال طلاب كليات الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023، وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة‪.‬

كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات

وتستهدف «بيوت التطوع» التابعة للصندوق داخل الجماعات المصرية العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات، وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات وكذلك الرد على الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان بالعديد مع الجامعات.

ومن ضمن أنشطة «بيوت التطوع»، التي يقوم بها المتطوعين من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من حيث إن التدخين وتعاطي المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة وبالتالي يضر بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال عجلة المعلومات، وهي عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة.