شباب بكفر الشيخ يحاربون المخدرات بفيلم قصير.. «أنت أقوى من الإدمان»

رغم صغر سنهم، إلا أنّهم حرصوا علي محاربة المواد المخدرة وتحذير الشباب من الوقوع في براثن المخدرات، فأنتج مجموعة من طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، فيلمًا قصيرًا تحت عنوان «الحق نفسك»، حرصاً منهم على صحة أقرانهم من الشباب، وحمايتهم من الوقوع في فخ الإدمان.

محمد حافظ، صاحب الـ17 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، كان صاحب فكرة الفيلم القصير، الذي تدور فكرته حول عالم المخدرات، وتأثير رفقاء السوء فى الإيقاع بأصدقائهم.

مدة الفيلم 7 دقائق

جمع «حافظ» أصدقاءه، عبد الرحمن صبح، ومحمد رضا، وخالد محمد، وعبد الله المرسي، ويوسف عبده، وحسين غانم، وأحمد حمادة، وبدأوا في تصوير الفيلم الذي استغرق تصويره نحو أسبوع، لتصل مدته إلى 7 دقائق، وجرى نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط حفاوة وإشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

تبدأ قصة الفيلم بمجموعة شباب يجلسون ثم يعطي صديق لهم، كل واحد منهم «سيجارة» لتجربتها، ومن هنا يقع الشباب في أول طريق الإدمان، ويتطور الأمر من تناول المواد المخدرة المتمثلة في الحشيش ثم الهيروين وصولاً إلى الحقن المخدرة، حتى يتوفى أحدهم نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، ويبدأ الآخرون في العلاج والندم على ما فعلوه.

«حافظ»: السيجارة ممكن يكون آخرها الإدمان

يحكي محمد حافظ، أحد الشباب المشاركين في الفيلم القصير، لـ«الوطن»، عن كواليس الفيلم، قائلاً: «الفكرة جات في دماغي لما لقيت ناس أصحابي بيدخنوا وهما لسه في ثانوي، فقولت لازم أعمل حاجة عشان أوعيهم وأعرفهم إنّ السيجارة دي ممكن يكون آخرها الإدمان وأحياناً الموت، وبالفعل فكرت في فيلم قصير وكلمت ناس أصحابي عرضت عليهم الفكرة وبدأنا التنفيذ».

ويضيف «حافظ»: «الفيلم مكنتش أعرف إنّه هيسمع بالشكل ده وأول لما نزلته على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت دعم من ناس كتير سواء أعرفهم أو لأ، وناس كتير شجعتني إني أعمل أفلام قصيرة تانية تتناول مشاكل وقضايا الشباب، وحبيت أوصل من خلال الفيلم رسالة إنّ المخدرات ممكن تستغل الشخص الضعيف وساعتها لما البيبان بتتقفل في وش الواحد والدنيا بتسود في عينيه هيعرف إنّ كل حاجة حواليه رافضاه، وبقول لأي شاب مدمن من خلال الفيلم إنّ قرار التبطيل قرارك وأنت بتفضل تأجله، وممكن تتسجن أو تموت وتخسر أقرب الناس ليك».

«الحق نفسك» عنوان من كلمتين تم اختياره ليُعبر عن الفيلم القصير وفقاً لـ«عبد الرحمن صبح»، أحد الشباب المشاركين في الفيلم: «حبينا نخلي عنوان الفيلم بسيط ومفهوم، وهدفنا إنّنا تقول لكل شاب خليك أقوي من صوت مرضك، مفيش قوة على الأرض هتمنعك إنك تختار حياتك، وصدقني هتشوف الدنيا بألوانها الحقيقية لما تبطل المخدرات، هتحس بطعم كل حاجة حلوة، والسعادة الحقيقية إنك تبقى أقوى من المخدرات.. القرار قرارك أنت».