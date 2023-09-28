كشف برنامج وعي للتنمية المجتمعية، عن العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات، بهدف توعية الأسر باتخاذ الحذر من تعرض أبنائهم لتعاطي المخدرات، وذلك في إطار دور البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر التوعية والتثقيف للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات، وفقا لتقرير برنامج وعي للتنمية المجتمعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

برنامج «وعي» يوضح العقوبات المقررة لتعاطي وإدمان المخدرات

- لا جريمة ولا عقاب على من يتقدم طواعية لطلب العلاج من الإدمان أو التعاطي (مع ضمان سرية بيانات المرضى).

- لا يجوز الإتجار في المخدرات أو جلبها من الخارج في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبات رادعة تصل إلى الإعدام.

- لا يجوز حيازة المواد المخدرة أو إحرازها أو التعامل عليها بأي صورة، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والسجن المؤبد.

- تقديم المخدرات للغير بدون مقابل (العزومة) تعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

- إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا كان ذلك بغير مقابل والإعدام إذا كان ذلك بمقابل.

- تشديد العقاب على تقديم المخدرات للأطفال ومن هم دون الحادية والعشرين من العمر، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الإعدام.

- القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس، بخلاف العقوبات الإدارية.

- تعاطي المخدرات خطأ إداري جسيم، يؤدي إلى إنهاء الخدمة أو الفصل من العمل.