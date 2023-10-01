النائب سيد حجازي عن مؤتمر «حكاية الوطن»: إرادة وإصرار أمة على استكمال الإنجازات

أكد النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن مؤتمر «حكاية وطن» قناة شرعية لتعريف الشعب المصري إنجازات 10 سنوات من العمل الجاد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، قائلا «حكاية الوطن» إرادة وإصرار أمة على استكمال طريق البناء والإصلاح.

الجلسات تفعل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار

وأضاف «حجازي» على هامش مشاركته في جلسات مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم الأحد، أن الجلسات تفعل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية، ويشمل إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها بعدما انتقلت الدولة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة.

منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية

وأشار إلى أن المؤتمر لن يلقي الضوء على الإنجازات فقط، ولكنه سيتناول منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ملف الاستثمار والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ومناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر، ومن ثم المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بمبادرة «حياة كريمة» التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري بشكل جذري، بل وتحولت لمشروع قومي عملاق بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، ونتائجها ملموسة للجميع دون استثناء، ومن ثم المشروعات القومية أصبح واضحة جلية للجميع لا يستطيع أحد أن ينكرها.

واختتم «حجازي» بأن إنجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم الذي يهدف إلى عرقلة تلك الجهود، بما يؤكد الإرادة القوية في تغيير الواقع وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية.