«راعي مصر» توزع حقائب وأدوات مدرسية على الأولى بالرعاية في القليوبية والمنيا

قام كار عسال وإدوارد زكي، المديرين التنفيذيين لمؤسسة «راعي مصر» في أستراليا، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، وعدد من المتطوعين الأستراليين من أصول مصرية، بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الأسر المستحقة بمنطقة القلج، إحدى قرى مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، وفي محافظة المنيا وزع المتطوعون أدوات مدرسية وشنط وملابس على 50 أسرة بسمالوط.

تحسين حياة المواطنين

وحرص متبرعو «راعي مصر» على النزول بأنفسهم إلى القرى لتوزيع المساعدات على الأهالي من الأكثر احتياجا، وعدم الاكتفاء فقط بالتبرعات التي يقدمونها، لتحسين حياة المواطنين الأشد فقرا.

وسادت حالة من البهجة والسعادة بين الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، بعد استلامهم الشنط والأدوات المدرسية.

وتقوم مؤسسة راعي مصر في أستراليا بجهود كبيرة، من خلال تقديم تبرعاتهم النابعة من إحساس واطني خالص بضرورة مساعدة المؤسسة في الخدمات الإنسانية التي تقدمها للأهالي في القرى الأكثر احتياجا في كل ربوع الجمهورية.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد المتبرعون من المصريين بالخارج حرصهم على التفاعل مع المصريين بالداخل ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ودعم روح التكافل الاجتماعي، فضلا عن نشر فكرة التطوع بين المصريين أنفسهم، وتشجيع المصريين بالخارج.