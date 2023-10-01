انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بدءا من اليوم 1 أكتوبر.

توعية المربين بأهمية تحصين الماشية

وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري، ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، إضافة إلى مشايخ الأوقاف بالقرى، في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية

ومن جهته أوضح اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة وذلك عن طريق 180 لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة)، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، مؤكدا أهمية الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات (17 لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.