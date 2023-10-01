كيف حققت الدولة «العدالة الناجزة»؟.. رقمنة خدمات ورعاية منظومة التشريعات

تتخذ الجمهورية الجديدة من العدالة الناجزة ركنًا أساسيًا، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن، وتستهدف العدالة الناجزة في فلسفتها تحقيق العدالة بسرعة ودون تأخير، مع الحرص في الوقت ذاته على أن تكون الأحكام عادلة ودقيقة.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية أولت كثيرًا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بجميع أشكالها وتخصصاتها، فضلًا عن بذل قصارى الجهد لتيسير الخدمات على المواطن، واعتمدت في هذا الإطار على أدوات التكنولوجيا الحديثة، لرقمنه منظومة العدالة في مصر، كما أولت الرعاية اللازمة لمنظومة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.