رئيس «الإصلاح والنهضة» يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية

طالب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، قائلا إنه القائد الأمثل لقيادة سفينة الوطن خلال الفترة الحالية.

حزب الإصلاح والنهضة يطالب السيسي بالترشح للرئاسة

وقال «عبد العزيز» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إنّ مطالبتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، جاءت لما رأيناه تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، إذ شهدت البلاد حراكا نهضويا شاملا في مختلف القطاعات، سواء كانت إنتاجية أو خدمية، يأتي أبرزها مشروعات الإنتاج السمكي، وتوليد الطاقة، وقناة السويس الجديدة، والقومي للطرق، والإسكان الاجتماعي والتي تهدف جميعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، «جني ثمار تلك المشروعات والمبادرات يتطلب المزيد من الوقت، كونها مشروعات ومبادرات طويلة الأمد وليست وقتية أو مرحلية، ويرجع ذلك وراء مطالبتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة».

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة حديثه، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأنسب لحكم مصر خلال الفترة الحالية.