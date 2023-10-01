إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع حالات البناء المخالف في قرى ومراكز وأحياء المحافظة تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح سعد، أن الوحدات المحلية بالمحافظة أزالت 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأعمال بناء مخالف في مهدها بمراكز القوصية والفتح وديروط وساحل سليم وصدفا وحي شرق.

تكثيف الحملات الميدانية

ووجّه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد التعديات وأعمال البناء والمخالف، وبذل المزيد من الجهود لإزالة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفوري لكل أشكال البناء المخالف بكل صوره، وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشنّت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء حملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها، ونفذت حملة أزالت 7 حالات تعدٍ بقريتي الحبالصة والتتالية، وإزالة 7 حالات تعدٍ في مركز الفتح، و3 حالات في مركز ديروط، وحالة تعدٍ في مركز ومدينة صدفا.