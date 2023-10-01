«التعليم»: استفادة 5.7 مليون تلميذ بالتغذية المدرسية سنويا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أولت أهمية خاصة بإتاحة التعليم للجميع على مدار السنوات التسع الماضية، من خلال تنفيذ عدة مسارات، إدراكا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي.

محو أمية 5 ملايين فرد

وأوضحت الوزارة أنّه تم إنشاء وتطوير المدارس من خلال تنفيذ عدة مسارات وهي :-

- تنفيذ عدد 7630 مشروعا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه.

- محو الأمية: تم محو أمية 5 ملايين فرد، إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

- التابلت: تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة إنترنت G4 لطالب الصف الأول الثانوي.

- التكنولوجيا في العملية التعليمية: تجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشة ذكية و27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام.

- التغذية المدرسية: اسـتفادة 5.72 مليـون تلميـذ سـنويا، تنفيذا لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 160.

- حياة كريمة: تنفيذ 2432 مشروعا بالقرى الأشد احتياجا لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ.

- التوسع في المدارس المصرية اليابانية؛ حيث تم إنشاء وتشغيل 51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30 مدرسة منها كمرحلة أولى.