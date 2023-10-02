«التعليم العالي»: مواصلة مداهمة الكيانات الوهمية بـ«الضبطية القضائية»

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن أعمال تنسيق الجامعات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحًا أنها تواصل رصد ومداهمة الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو حتى الحصول على التراخيص اللازمة.

مداهمة الكيانات الوهمية

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى الآن في مداهمة أكثر من 370 كيانا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، منوها بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على ضرورة مداهمة تلك الكيانات.

وناشد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بعدم السير خلف مروجي الإعلانات للكيانات التي تدعي انتسابها للوزارة وتدعي منح شهادات معتمدة والتواصل مع الوزارة والأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة اعتماد تلك المؤسسات العلمية.