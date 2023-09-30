معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية.. تعرف عليها

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية عن معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية، من الأمور التي تهم الكثير من الطلاب الأردنيين الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات والجامعات.

فيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشرها على مدار اليوم، معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية وفق ما نشرت بوزارة التعليم العالي الأردني في السطور التالية:

معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية

وجاءت معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2023 – 2024 كالآتي:

معدل القبول في كليه الطب 98%

معدل القبول في كليه الهندسه 91%

معدل القبول في كليه التمريض 94%

معدل القبول في كليه العلاج الطبيعي 93%

الهندسة المدنية: 87.30%

الهندسة الكهربائية: 88.40%

الهندسة الميكانيكية: 87.70%

الهندسة الكيميائية: 90.45%

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55%

علم البيانات: 87.55%

الذكاء الاصطناعي: 65.00%

الرياضيات: 83.30%

العلوم الحياتية: 84.30%

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75%

البستنة والمحاصيل: 76.80%

وقاية النبات: 74.70%

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار: 77.70%

الانتاج الحيواني: 77.30%

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50%

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية: 77.75%

التمويل: 90.05%

التسويق: 91.25%

نظم المعلومات الادارية: 90.45%

الإدارة العامة: 89.25%

إقتصاد الأعمال: 88.80%

اللغة الانجليزية وآدابها: 94.15%

اللغة الانجليزية التطبيقية: 96.40%

اللغة الفرنسية وآدابها: 86.95%

التاريخ: 85.45%

الجغرافيا: 85.30%

لفلسفة: 82.85%

علم الاجتماع: 86.75%

العمل الاجتماعي: 84.75%

علم المكتبات والمعلومات: 84.85%

المصارف الإسلامية: 87.35%

الآثار: 83.50%

إدارة المصادر التراثية: 81.65%

الادارة السياحية: 85.95%

التربية البدنية: 88.35%

معدلات القبول 2023 الحدود الدنيا

وكشفت إدارة القبول الأردنية ب معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، وتكون على النحو التالي..

الهندسة المدنية: 87.3%

الهندسة الميكانيكية: 87.70%

الهندسة الكهربائية: 88.40%

الهندسة الكيميائية: 90.45%

علم البيانات: 87.55%

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55%

الذكاء الاصطناعي: 65.00%

العلوم الحياتية: 84.30%

الرياضيات: 83.30%

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75%

وقاية النبات: 74.70%

الانتاج الحيواني: 77.30%

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50%

الاقتصاد الزراعي: 77.75%

التسويق: 91.25%

التمويل: 90.05%

نظم المعلومات الإدارية: 90.45%