وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل دون ركاب في 5 نوفمبر

أعلن وزير النقل أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل، دون ركاب سيكون في يوم 5 نوفمبر الجاري، موضحا: «في عام 2014 كان لدينا خطي مترو فقط، ومرحلة من الخط الثالث التي كانت تبدأ من العباسية حتى استاد القاهرة بطول 8 كيلو متر، واليوم جرى إنفاق تريليون و100 مليار جنيه، ليصبح لدينا 3 خطوط مترو كاملة منها خطين يعملان، والثالث يعمل حتى محطة صفاء حجازي».

موعد افتتاح المرحلة الأخيرة للخط الثالث

وأضاف خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، أنه من المنتظرافتتاح المرحلة الأخيرة للخط الثالث لمترو الأنفاق خلال احتفالات أكتوبر.

وتابع: «لدينا حاليا 220 كيومتر خطوط مترو أنفاق تنقل 5 مليون راكب يوميا، ونخطط لإنشاء 5 خطوط مترو بحلول 2030 فضلا عن خطي مونوريل غرب النيل إلى جانب مترو إسكندرية وترام الرمل، ويجرى العمل حاليا على الخط الرابع.