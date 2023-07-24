«النقل» تحدد موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. اعرف تفاصيل المشروع

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل مونوريل شرق النيل، أحد أهم مشروعات وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تسعى الدولة مُمثلة في وزارة النقل، على التوسع فيها في الفترة الحالية، نظراً لعدم وجود أي تأثيرات سلبية لها على البيئة، فضلاً عن اختصارها الشديد للوقت وتوفير الجهد.

موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه سيتمّ تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، في نهاية 2023، مؤكّدة تقدم معدلات التنفيذ في مختلف المحطات، وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحة أنَّ المشروع يخدم من القاهرة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، على تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، قائلة: «المشروع يعتبر من أهم وأضخم مشروعات وزارة النقل»، مؤكّدة أنَّه يتكامل مع وسائل النقل الجماعية الأخرى كالقطار الكهربائي الخفيف ومترو الخط الثالث.

مزايا تشغيل مونوريل شرق النيل

وأضافت وكيلة كلية النقل الدولي لـ«الوطن»، أنَّ مشروع مونوريل شرق النيل، يخدم مناطق القاهرة بداية من منطقة الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه يأتي بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة في خطوة جديدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ونوهت إلى أنَّ وزارة النقل تعمل على تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والتي لها خبرة طويلة في مجال النقل، من أجل تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء أهداف نقل المواطنين، أو الأهداف الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ تنفيذ المشروعات يتمّ بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية.