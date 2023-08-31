مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر «صور»

كشفت وزارة النقل، مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل، والذي يعد من أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، إذ يجرى تنفيذه بواسطة تحالف شركات ‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، وفق المواصفات والمعايير العالمية.

مركز السيطرة والتحكم

يمتد مسار مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، وتُجر حاليا الأعمال على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المُحدد له.

وأوضحت تقدم أعمال التنفيذ سواء للأعمال المدنية أو الأعمال الكهروميكانيكية، ويشتمل على مركز السيطرة والتحكم، موضحة أن إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة حيث يتكون كل قطار من عدد 4 عربات، حيث يجري حالياً التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

تركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ

وأشارت إلى أنه يُجر تنفيذ المحطات وعلى طول المسار من تركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، مؤكدة تقدم جميع الأعمال ومنها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية للمحطات بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.

وأشار تقرير وزارة النقل، إلى وجود توجيهات بإعادة الشيء لأصله بكل الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع وضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع، وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدة أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية».