«النقل» تحدد موعد افتتاح مشروع مونوريل غرب النيل.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، موعد افتتاح مشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل ويشمل 13 محطة ويصل طوله إلى 43.8 كيلومتر، مؤكدة تقدم أعمال تنفيذ المشروع وفق المواصفات العالمية.

مشروع مونوريل غرب النيل

وأضاف التقرير، أنه من المقرر افتتاح مشروع مونوريل غرب النيل في منتصف 2024 المقبل، موضحاً أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف عدد من الشركات وهم المقاولون العرب وأوراسكوم وألستوم.

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على مشروع مونوريل غرب النيل، قائلاً: «المشروع قومي ويسهم في تيسير حركة نقل المواطنين في القاهرة خاصة وأنه يمر في مناطق تنمية جديدة ويمر على مؤسسات تعليمية مثل جامعة 6 أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية».

خلق تنمية في مناطق جديدة

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المشروع صديق للبيئة ويأتي ضمن وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويتواكب مع توجهات الدولة حالياً في خلق تنمية في مناطق جديدة، مؤكداً أنه يرتبط مع عدد كبير من المحاور كالطريق الدائري ومحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.

محطات مونوريل غرب النيل

أشارت وزارة النقل، إلى أن محطات مشروع مونوريل غرب النيل محطة أكتوبر الجديدة ومحطة جامعة الأهرام الكندية ومحطة السادات ومحطة جامعة 6 أكتوبر ومحطة نقابة المهندسين ومحطة مول مصر ومحطة مدينة الشيخ زايد ومحطة طريق الإسكندرية المنصورية ومحطة المريوطية ومحطة الطريق الدائري ومحطة بشتيل ومحطة وادي النيل.