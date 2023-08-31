كل ما تود معرفته عن مركز السيطرة والتحكم بمشروع مونوريل شرق النيل
كتب:
كريم روماني
04:14 م | الخميس 31 أغسطس 2023
مركز السيطرة والتحكم
كشفت وزارة النقل في تقرير لها، التفاصيل الكاملة بمنى مركز السيطرة والتحكم بمونوريل شرق النيل، مؤكدة أن المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.
تفاصيل منى مركز السيطرة والتحكم
- مركز السيطرة والتحكم بمشروع المونوريل يقع على مساحة 85 فدان «356،248 م2».
- يشتمل مركز السيطرة والتحكم على 13 مبنى.
- المركز يشتمل على مبنى الإدارة والتحكم ويشمل على الآتي:
- يعمل مبنى الإدارة والتحكم من خلاله مراقبة جميع الأنظمة على طول المسار.
- يعمل مبنى الإدارة والتحكم على التحكم في مسير القطارات.
- أيضاً يعمل مبنى الإدارة والتحكم على تغذية المسار بالكهرباء اللازمة للتشغيل.
- كما يقوم بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة توقف القطارات.
- مبنى العمرة الجسيمة والمتوسطة:
- يتم فيه أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للقطارات.
- محطة الطاقة الكهربائية:
- تقوم بتغذية جميع الأنظمة بالمحطات بالكهرباء اللازمة للتشغيل «الأنارة – السلالم – المصاعد».
- ساحة تخزين القطارات والتى تتكون من:
- 5 مسارات بطول 750 مترا.
- أنشئت على مساحة 19،208 م2.
- ذات سعة تخزينية تسع لعدد 44 قطار.
- مباني الحراسة.
- مبنى غسيل القطارات.
- منطقة فحص القطارات.
- مبنى إدارة النفايات وتخزين المخاطر.
- مبنى محطة إدارة المياه ومحطة للوقود.
- يبلغ إجمالي أطوال الطرق بمركز السيطرة والتحكم حوالي 8 كم.
- المبنى محاط بأسوار بطول 4.20 كم.
- يجرى حالياً تنفيذ أعمال المباني والطرق والأسوار والبنية التحتية التي تشتمل على:
- مياه الشرب والحريق.
- الصرف الصحي.
- صرف الأمطار.
- كابلات الكهرباء.
- الإشارات والأنظمة