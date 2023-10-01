أهالي أسيوط يحررون توكيلات لتأييد الرئيس السيسي: «هنكمل مسيرة التنمية»

يواصل أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، التوافد على مقار الشهر العقاري بالمحافظة، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الاهتمام بقرى الصعيد

وقال الديب علي، أحد المزارعين بمحافظة أسيوط، إنه ذهب إلى الشهر العقاري بمدينة أسيوط من أجل تحرير شهادة تأييد للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والأعمار والتنمية التي بدأها، وكذلك الاهتمام بالصعيد في جميع المجالات، بعدما كان يعاني من الإهمال والتهميش، حتى أصبحت الخدمات المقدمة بقرى الصعيد رائعة ومميزة، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة».

إنشاء مشروعات كبرى

وأضاف عبدالغني علي، موظف، أنه ذهب إلى الشهر العقاري بجامعة أسيوط لتحرير توكيل للرئيس السيسي الذي حقق طفرة كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات المختلفة وعودة الأمن والأمان والاهتمام بمحدودي الدخل وإنشاء مشروعات قومية وخدمية عملاقة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط.

توافد الأحزاب السياسية

كما يواصل أعضاء الأحزاب السياسية المختلفة بمحافظة أسيوط التوافد على مقار الشهر العقاري المخصصة لاستخراج تأييدات للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.