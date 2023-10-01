تراجع جديد في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم.. تعرف على الأسباب

سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بقيمة بلغت ثلاثة جنيهات للجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، حيث سجل 2162 جنيهاً للبيع، مقابل 2165 جنيهاً في التعاملات الصباحية، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24

وبحسب بيانات الشعبة، فإن جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، سجل فى منتصف تعاملات اليوم، حوالي 2471 جنيهاً، مقابل 2474 جنيهأً خلال التعاملات الصباحية، بتراجع بلغت قيمته ثلاثة جنيهات، فى المقابل سجل سعر الذهب عيار 18، في تعاملات الظهيرة، حوالي 1853 جنيهاً، مقابل 1856 جنيهاً فى تعاملات الصباح بتراجع بلغت قيمته ثلاثة جنيهات أيضاً.

سعر الجنيه الذهب يتراجع 21 جنيهاً

وكشفت بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة وصلت إلى 24 جنيهاً، حيث سجل سعره، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، 17 ألف و296 جنيهاً، مقابل 17 ألف و320 جنيهاً في التعاملات الصباحية.

أسباب تراجع الذهب

ووفقاً لما ذكرته شعبة الذهب، فإن هناك عدة أسباب وراء تراجع أسعار المعدن الأصفر، تتلخص في موسم العودة للمدارس، الذي أثر بالسلب على الطلب، بالإضافة إلى استقرار المعروض من الذهب، بدعم من مبادرة «زيرو جمارك»، التي أطلقتها وزارة التموين، بالتعاون مع الجمارك، التي ساهمت في دخول كميات كبيرة من الذهب منذ بداية تطبيقها، مما أدى إلى استقرار الأسعار فى بداية المبادرة، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجياً.