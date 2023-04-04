تراجع سعر جرام الذهب عيار 18.. والشعبة توجه نصائح للمواطنين

يسجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم 1886 جنيهًا للشراء، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا بنحو 5 جنيهات، صباح اليوم، بسبب طرح العديد من البنوك شهادات ادخار ذات عوائد مرتفعة 19% و22%، بحسب ما قالة ناجي فرج، عضو شعبة الذهب والمجوهرات الغرفة التجارية في القاهرة، لـ«الوطن».

أفضل استثمار للمواطن

وأضاف فرج، أنّ الذهب يعتبر الملاذ الآمن للعديد من المواطنين لذلك لا يصح البيع إلا في الضرورة القصوي حيث يظل الذهب أفضل استثمار للمواطن.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محلات الصاغة اليوم 2514 جنيها.

سعر الذهب في مصر

- كما سجل سعر عيار 22 الأكثر نقاءً 2305 جنيها، في محلات الصاغة دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بينما سجل جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً 1467 جنيها كما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة 1257جنيها.

سعر الجنيه الذهب

- وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية يبلغ سعره 17600جنيها للشراء وتسجل الأونصة 78194.

أسعار الذهب عالمياً بالدولار

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية استقراراً اليوم، حيث يصل سعر أونصة الذهب عند قيمة 2021 دولارًا.

حيث يعتبر الذهب في مكانا أمن بعيد عن قلق الركود الأمريكي، لذلك الاتجاه الصعودي للذهب محدود للغاية على المدي القريب في ظل إنخفاض الخطورة المصرفية و إرتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي بحسب مجلس الذهب العالمي.

ويعتبر تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبب الأساسي الخاص به إصدار العديد من البنوك الكبري الشهادات الادخارية كما انخفضت اسعار الذهب عالميا وهو ما تم الاعلان عنه من الأوبك.