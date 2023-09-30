خلال منتصف التعاملات.. أعرف سعر جرام الذهب عيار 21 بكام؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات عن أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات المسائية لليوم السبت، و سعر جرام الذهب عيار 21، في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية أو الضريبة، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات الصباحية بنحو 5 جنيهات، لتهبط الأسعار مرة أخرى خلال منتصف تعاملات الظهيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة العامة للذهب أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ببلغ في منتصف التعاملات المسائية 2165 جنيها، بعد أن وصل في تعاملات منتصف الظهيرة لـ2170 جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2474 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت، لـ1856 جنيهاً، بعدما سجل 1860 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 14، فبلغ في منتصف التعاملات اليوم 1443 جينه للشراء، بدلا من 1447 جنيه، بينما سجل عيار 12 حوالي 1237 جنيه، بعد أن سجل في تعاملات الظهيرة 1240 جنيه.

سعر الأونصة والجنيه الذهب الآن

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد تراجع في منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت في محلات الصاغة، دون ضريبة، سجل 17320 جنيه، أما سعر الاونصة فقد بلغ اليوم 76950 جنيها، بدلاً من 77306 جنيهات للشراء في التعاملات السابقة.