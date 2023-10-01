وزير النقل: القطار سيعود إلى سيناء مرة أخرى في احتفالات نصر أكتوبر

استعرض وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة خلال 9 سنوات، في الفترة من 2014 وحتى 2023 في ضوء رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، قائلا إنّ خطوط السكك الحديدية تكلفت 70 مليار جنيه، وجرى تنفيذ خطوط للربط بين المواني الجافة والمناطق اللوجيستية، أولها وأهمها خط «القاهرة الإسكندرية - بشتيل - إيتاي البارود - القباري»، وجار تطويره وعمل ازدواج وعمل وصلة منه من منطقة المناشي إلى الميناء الجاف في 6 أكتوبر، إضافة إلى الميناء الجاف في السادات.

وأضاف خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ الخط من الفردان وحتى بئر العبد كان قديما وسُرق بالكامل في أحداث 2012، وجار استعادة كفاءته، فضلا عن إنشاء خط جديد بالكامل من العريش على البحر المتوسط لطابا على البحر الأحمر ليكون ممرا لوجيستيا.

وشرح وزير النقل أنّه يوجد خط بطول 600 كيلو من أبو طرطور لسفاجا كان ينقل فوسفات مصر للتصدير من سفاجا، وخام الألومونيوم من سفاجا إلى نجع حمادي، بإجمالي 720 كيلومترا، وسُرق أثناء أحداث يناير 2011، مشيرا إلى أنّ محطات بئر العبد والقنطرة شرق، جرى استعادة كفاءتهم، وفي احتفالات نصر أكتوبر سيعود القطار مرة أخرى إلى سيناء.