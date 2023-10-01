وزير النقل: جميع قرى المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» تتمتع بطرق متطورة

قال وزير النقل إنَّه كانت لدينا طرق متدهورة للغاية ومتهالكة عام 2014، ولكن أصبحت كل الطرق الخاصة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتمتع بطرق أسفليتة متطورة، وجاء ذلك ضمن خطة تطوير الطرق المحلية في المحافظات.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «أدخلنا وسائل وتقنيات حديثة لصيانة الطرق، إذ أصبح لدينا 56 مجموعة FDR و3 مجموعات CIR الخاصة باستعادة كفاءة الأسفلت، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضرورة مواكبة الدول المتقدمة كألمانيا وأمريكا في هذا الملف».

وتابع وزير النقل: «التقنيات الحديثة في رصف الطرق وصيانتها تحافظ على البيئة والموارد فضلًا عن توفير الأموال».