ضمن مبادرة «بلغني» .. استمرار رفع تراكمات القمامة بمدن وقرى قنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «بلغني»، من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات، والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

وضع 100 صندوق قمامة

في مدينة دشنا، أوضح عبداللاه خبير رئيس المدينة، أنه تم وضع 100 صندوق قمامة، فضلا عن رفع 3 نقلات قمامة من كل منطقة، كما يتم المرور يوميا باللودر والقلابات على كافة المناطق لرفع تراكمات القمامة.

وفي فرشوط، قال عزت السيد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط والقرى التابعة لها، أعدت برنامج يومى لرفع تراكمات القمامة، يتم من خلاله المرور على 83 نقطة تجميع قمامة بمختلف شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة لها.

ومن جانبه شدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة الأوزان أثناء نقلها إلى المدافن الصحية، والتأكد من وضع غطاء خارجي على حمولات السيارات حفاظا على الطرق العامة والبيئة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.